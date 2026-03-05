Fatih'te bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında silahla öldürdü!

Fatih'te boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından silahla vurulan Semiha Deniz (33) hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Deniz'in 14 yaşındaki kızını okuldan almaya geldiği sırada saldırıya uğradı.

Olay, Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde meydana geldi.

Semiha Deniz, sokak ortasında iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından silahla vuruldu. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deniz'in 14 yaşındaki kızını okuldan almaya geldiği, bu sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

"3 EL ATEŞ ETTİ"

Mahallede esnaflık yapan görgü tanığı kadın, "Motordan bir kişi indi. 3 el ateş etti, bir el direkt kadının başına isabet etti. O anda kadın bilincini kaybederek yere düştü. Sonra adam motosiklete atlayıp gitti. Gitmeden önce de bağırdığını duydum 'Akıllı olmazsan böyle olur işte. Böyle ölüp gidersin' dedi. Sonra motosikletle gitti. Kadın 33 yaşındaymış. Okula 14 yaşındaki kızını almaya gelmiş. Okulun yakınında oldu zaten bu olay" dedi.