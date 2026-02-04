Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı

Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek "maktul", 2 kişi "müşteki" ve 6 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Hazırlanan iddianamede Fatih'te 13 Kasım 2025'te yaşanan zehirlenme olayında Çiğdem Böcek, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in zehirlenme sonucu hayatlarını kaybettiği ve aynı olaydan dolayı tedavi gören baba Servet Böcek'in 17 Kasım 2025'te hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede Fatih'te maktullerin konakladığı otelde konaklayan yabancı uyruklu Mustafa Taamart, Reda Fakhrı ve Ayoub Hamraouı'nun zehirlenme şüphesiyle hastaneye gittikleri ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri kaydedildi.

Hayatını kaybeden maktullerin sağlık durumu nedeniyle beyanlarının alınamadığı, olayın ilk aşamada gıda zehirlenmesi sebebiyle olduğunun değerlendirildiğinin belirtildiği iddianamede mağdurların olay öncesi yemek yediği yerlerle ilgili olarak soruşturmanın genişletildiği, bu kapsamda mağdurların kokoreç, midye, lokum, unlu mamul yedikleri ve meşrubat içtikleri işletme sahiplerinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, tespit edilen iş yerlerindeki ürünlerden alınan örneklerin İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildiği, dosyaya gelen Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporu'na göre maktullerin ölüm sebebinin kaldıkları oteldeki böcekleri öldürmek için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen ilaçlama firmasının sahibi şüpheli Zeki Kışı, oğlu olan şüpheli Serkan Kışı'nın olayla alakasının olmadığını, ilaçlama firmasını olaydan 6-7 yıl önce kurduğunu, genelde özel işletmelere hizmet verdiklerini, şüpheli Doğan Cağferoğlu'nun gündelikçi olarak çalıştığını belirtti.

İlaçlama işiyle ilgili herhangi bir sertifikası olmadığını savunan şüpheli Kışı, ilaçlama işlerini şüpheli Doğan Cağferoğlu ve ismini hatırlamadığı yanında çalışan kişinin yaptığını ifade etti.

Şüpheli Kışı, ilaçlamalarda iki farklı ilaç kullanıldığını, ilaçları nereden aldıklarını hatırlamadığını, 11 Kasım 2025'te kendisine bir telefon geldiğini, arayan kişinin olayın yaşandığı otelin işletmecisi olduğunu, otelde böcek olduğunu söylediğini ve şüpheli Doğan Cağferoğlu'nun tek başına otele giderek ilaçladığını kaydetti.

İDDİANAMEDE HAZIRLANAN RAPORLARA YER VERİLDİ

İddianamede, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda, zehirlenme olayının yaşandığı otelde bir ilaçlama firması tarafından haşerelere karşı biyosidal ürün uygulaması yapıldığı, bu uygulamanın şüpheli Doğan Cağferoğlu tarafından yapıldığı, uygulama sonrası iş yerine bırakılan formda irtibat numarası olarak belirtilen telefon numaralarından birinin şüpheli Serkan Kışı'ya ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, ilaçlama firmasıyla ilgili yapılan incelemede firmanın daha önce farklı bir adreste ilaçlama yaptığı, ilaçlama sonucunda bir çocuğun zehirlendiği ve uygulamayı yapanın da şüpheli Serkan Kışı olduğu, bu olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Olayın yaşandığı oteli ilaçlayan şüpheli Doğan Cağferoğlu'nun herhangi bir sertifika kaydına rastlanmadığı ve izinsiz olarak biyosidal ürün uygulaması yaptığı raporda anlatıldı.

1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporuna göre, kişilerin ölümünün kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği iddianamede yer aldı.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaşanan olayda ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucunda gerçekleşmediği bu nedenle dosyada adı geçen gıda işletmelerinin olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda, yanlış kimyasal (Alüminyum Fosfit) kullanılması, yetkisiz personel çalıştırılması ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan işlem yapılması nedeniyle, sertifikasız ve izinsiz faaliyet gösteren ilaçlama firması yetkilileri şüpheliler Zeki Kışı ve Serkan Kışı'nın asli kusurlu oldukları iddianamede belirtildi.

İddianamede, ilaçlama firması çalışanı şüpheli Doğan Cağferoğlu'nun ilaçlama konusunda herhangi bir sertifikası, bilgisi ve deneyimi olmamasına rağmen işlemi gerçekleştirdiği için asli kusurlu olduğu aktarıldı.

Otelin sahibi şüpheli Hakan Oğlak'ın yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerle çalışarak, uygun olmayan biyosidal ürünlerle, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaksızın ilaçlama faaliyetinin yürütülmesine onay verdiği, kimyasal risk içeren ilaçlama işlemi sırasında oteli tahliye etmeyip, acil durum personeli bulundurmayarak konaklayanların can güvenliğini sağlama konusundaki özen yükümlülüğünü ağır biçimde ihlal ettiğinden asli kusurlu olduğu iddianamede yer alan raporda belirtildi.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ TALİ KUSURLU

Raporda, şüpheli Muhammad Moeen Ud Din Chıshtı'nın ilaçlama işlemiyle doğrudan bir ilgisi bulunmadığı, olay anında resepsiyondaki görev yerini terk ettiği, otel dışında bulunduğu ve acil durum tahliyesini/müdahalesini engelleyecek şekilde otelin dış kapılarını kilitli tuttuğu için olayda tali kusurlu olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede Rustemsha Batyrov'un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan, şüpheliler Fatih Tektaş, Mahmut Keser, Fahri Mustafa Orel, Ercan Erdoğan ve Yusuf Dalkılıç hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından, şüpheliler Doğan Cağferoğlu, Zeki Kışı, Serkan Kışı, Hakan Oğlak, Rustemsha Batyrov hakkında ise "taksirle yaralama" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.