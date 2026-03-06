Fatih'te boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren erkek adliyeye sevk edildi

İstanbul Fatih'te, boşanma aşamasındaki kadını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Emrah Deniz isimli erkek adliyeye sevk edildi.

Kocamustafapaşa'da sokakta dün Semiha Deniz'in (33) silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı Emrah Deniz'in (40) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Emrah Deniz, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

2011 yılında evlenen Semiha Deniz ve Emrah Deniz'in iki çocukları olduğu öğrenildi. Semiha Deniz'in sistematik şiddete maruz kaldığı süreçte, fail Emrah Deniz hakkında 8 Ocak tarihinde iki aylık evden uzaklaştırma kararı verildiği ancak buna rağmen saldırının gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Deniz'in elindeki silahın yanlışlıkla patladığını iddia ettiği öğrenildi.

Emrah Deniz’in ifadesinde, cinayeti aralarındaki tartışmalara dayandırmaya çalıştığı öğrenildi. Semiha Deniz'in daha önce şiddet nedeniyle polise giderek yasal yollara başvurduğunu kabul eden fail, '8 Ocak 2026 tarihinde mahkeme bana 2 aylık uzaklaştırma kararı vermişti' diyerek, hakkındaki yargı kararına rağmen saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Deniz, ifadesinde, "Çocuklarımı uzun süredir görmemiştim. Olay günü okulun önünde tesadüfen Semiha ile karşılaştım. Aramızda yine tartışma çıktı. Elindeki telefonla benim videomu çekmeye çalışınca, ben de onu korkutmak için silahımı çektim. İtiş kakış sırasında bir anda silah patladı. O yere düşünce çevredekilerde bağırmaya başlayınca korkup oradan kaçtım" iddiasında bulundu.