Fatih'te boşanma aşamasındaki kadını öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis

Fatih'te boşanma aşamasında olduğu Emine Cin'i öldüren Levent Cin için "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde boşanma aşamasındaki kadını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Levent Cin ve sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede vermiş olduğu mütalaayı tekrar ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SANIK ERKEK "KAZA" DEDİ

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Levent Cin, "Herhangi bir kastım yoktu. Tesadüf eseri karşılaşmamız ve saldırıya uğramam, biber gazı yememden dolayı bu olay oldu. Kendimi korumak amaçlı yere ateş ettim. Bile isteye yaptığım bir şey değil. Bir kaza sonucu başıma gelmiş bir olaydı" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cin'i, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.