Fatih'te cenaze namazı sırasında tabuttan ses geldi, öldü sanılan kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Fatih'te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen ses üzerine camiye gelen sağlık ekipleri, Bayşu'yu kalp masajının ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Mahalle muhtarı Galip Akçay "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi.

KALP MASAJI YAPILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiuye göre, olay bugün öğle saatlerinde Ayvansaray Mahallesi’nde meydana geldi. Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabutu açtıklarında Bayşu’nun nabzının attığını fark etti. Sağlık ekipleri kalp masajının ardından Bayşu’yı hastaneye kaldırdı.

"TIKIRTI DUYDUM"

Ayvansaray Mahalle Muhtarı Galip Akçay, "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi

Mahalle sakinlerinden Erdoğan Baysal da "Cenaze geldi. Tabutu musalla taşına koyduk. Tabuttan ses geldiği söylediler. Ambulansı aradık. Kalp masajı yapıp ambulansla hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.