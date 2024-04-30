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Fatih'te darbedilen bir kişi daha sonra gasbedildi

Ajans Haberleri
  • 30.04.2024 14:24
  • Giriş: 30.04.2024 14:24
  • Güncelleme: 30.04.2024 14:24
Kaynak: AA
Fatih'te darbedilen bir kişi daha sonra gasbedildi

Fatih'te bir kişinin yumruk atılarak yere düşürülüp gasbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

25 Mart'ta Laleli'de sokakta yürüyen bir kişiyi, arkasından yaklaşan zanlı, yumruk atarak darbetti. Olayın etkisiyle yere düşen kişinin çantasını alan 2 zanlı, olay yerinden kaçtı.

Gasp anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişiye, arkadan yaklaşan şüphelinin yumruk atması, yere düşen mağdurun çantasını alan şüphelilerin olay yerinden kaçmaları yer aldı.

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