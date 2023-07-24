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Fatih'te hafif ticari araç alev alev yandı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 12:13
  • Giriş: 24.07.2023 12:13
  • Güncelleme: 24.07.2023 12:14
Kaynak: DHA
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Fatih'te hafif ticari araç alev alev yandı

Fatih'te seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Vatan Caddesi’nden Aksaray istikametinde saat 10.00 sıralarında  seyir halinde olan Enes Avcı yönetimindeki hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Araçtan çıkan dumanı gören sürücü Enes Avcı kenara park edip aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
 

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