Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda cansız beden bulundu

İstanbul Fatih'te Cibali Caddesi'nde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinden kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, dükkandaki kuyuda cansız beden olduğunu tespit etti.

Cesedin çıkarılması için adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri tarafından kuyudan çıkarılan cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olan Sedat D'ye ait olduğu anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.