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Fatih'te kadınlara yangın tüpüyle saldıranlar yakalandı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 16:32
  • Giriş: 25.07.2023 16:32
  • Güncelleme: 25.07.2023 16:33
Kaynak: DHA
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Fatih'te kadınlara yangın tüpüyle saldıranlar yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde kadınlara yangın tüpünü sıkarak kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Sosyal medya üzerinde bir otomobilden yolda yürüyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkılan görüntülerin yayılması üzerine soruşturma açıldı.

Polis şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Savcılığın haklarında kasten yaralama suçundan işlem yapılması istediği şüpheliler yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin göz altına aldığı  Kemal K., Oğuzhan K. ve Ebru Y.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

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