Fatih'te kedileri toplayıp öldüren sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul Fatih'te, sokaktan topladığı kedileri ofisinde öldürdüğü için yargılanan Fatih Mehmet Öztürk, 'birden fazla evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

İstanbul Fatih Cami bahçesindeki kedileri toplayarak İzmit'teki iş yerinde öldüren Mehmet Fatih Öztürk 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hayvan hakları aktivistleri, İstanbul Fatih Cami’si çevresinde besledikleri kediler ortadan kaybolunca durumu araştırmışlardı. İstanbul Fatih Cami'i çevresinde besledikleri kediler ortadan kaybolunca durumu araştırmışlardı. Vatandaşlar Mehmet Fatih Öztürk’ü kedilerden birini çantaya koyarken görüntülemişti.

Öztürk, polis ekiplerince gözaltına alınmış, İzmit’teki iş yerinde yapılan aramada 9 ölü kedi bulunmuştu. Olaya ilişkin davanın karar duruşması İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve çok sayıda hayvansever katıldı. Tutuksuz sanık ve avukatı ise duruşmaya gelmedi.

4 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Fatih Öztürk'ün üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle, "Birden fazla evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.