Fatih'te kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti

Fatih'te kiracısı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Recep Hakan Emül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, iş yerinin önünde kiracısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Recep Hakan Emül, kiracısı tarafından vuruldu.

Göğsünden silahla vurulan Emül ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Recep Hakan Emül, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.