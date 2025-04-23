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Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi. Polis ekipleri sokak girişine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Güncel
  • 23.04.2025 14:38
  • Giriş: 23.04.2025 14:38
  • Güncelleme: 23.04.2025 14:40
Kaynak: AA
Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü
Fotoğraf: AA

Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi.

Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı'nda yer alan ve daha önce yangın meydana gelen ve kullanılmayan bir bina deprem anında kısmen çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Polis ekipleri sokak girişine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi.

Fotoğraf: AA

Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

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