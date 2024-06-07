Fatih'te öğretmeni öldürüp kaçan zanlı tutuklandı

İstanbul Fatih’te Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz’ı silahla öldürüp olay yerinden kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

İstanbul Fatih’te Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz’ı silahla öldürüp olay yerinden kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Başakşehir’de bir İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Abdulbaki Durmaz, aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz’ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçmıştı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Adem G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli ifadesinde, cinayeti kan davası yüzünden işlediğini itiraf ederken olayın 2023 yılında iki husumetli aile arasında başladığını ve karşı tarafın geçen yıl babaları A.G.’yi öldürdüklerini iddia etmişti.

Adliyeye sevk edilen Adem G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.