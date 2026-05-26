Fatih'te otelde çıkan yangın: 1 kişi odada ölü bulundu

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir otelin üst katında henüz bilinmeyen nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken 32 yaşındaki H.E.G. isimli kişi, kaldığı odada ölü bulundu.

Güncel
  • 26.05.2026 11:29
  • Giriş: 26.05.2026 11:29
  • Güncelleme: 26.05.2026 11:33
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA
İstanbul'da bir otelde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Fatih'te Topkapı Mahallesi'nde bulunan otelin en üst katında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından H.E.G. (32) isimli kişi, kaldığı odada ölü bulundu.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

