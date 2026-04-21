Fatih'te otelde ölü bulunan Hollandalı iki kardeş böcek ilacından zehirlenmiş: 5 kişi tutuklandı

İstanbul Fatih'te, ağustos ayında bir otelde ölü olarak bulunan ve yedikleri yemekten öldükleri değerlendirilen Hollandalı 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed ile 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed böcek ilacından öldükleri ortaya çıktı.

2 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen ve Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, cansız bedenler üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir darp-cebir veya kesici, delici alet yarasına rastlanmamıştı. Bunun üzerine ailenin Beyoğlu’nda yemek yediği lokanta tespit edilerek çalışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen Hollandalı turistlerin ölümüyle ilgili ifadeleri alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri benzer bir şekilde hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne neden olan böcek ilacının bu olayda da etkin olabilme ihtimaline karşılık Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı inceleme istemişti. Yapılan inceleme geçtiğimiz hafta içinde sonuçlandı.

Hayatlarını kaybeden Hollanda uyruklu iki kardeşin midelerinde 'Alüminyum Fosfid' maddesine rastlandığı belirlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gelişme üzerine otel işletmecisi Erhan B.(33), Otel çalışanı Ümit Y.(31), otel temizlik görevlisi Shakhla A.(43), haşere ilaçlama ve Çevre sağlığı Sanayi Şirketi sahibi Murat E.(47) ile İlaçlama şirketi çalışanı Sezer Z.(22)’yi gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren ve kurallara uygun bir şekilde ilaçlama yaptıklarını söyleyen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.