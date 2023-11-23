Fatih'te servis minibüsünün çarptığı taksinin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Fatih'te, servis minibüsünün çarpması sonucu bariyerler ile otobüs arasında sıkışan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.
Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki 34 FMM 902 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden 34 TCD 40 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.
Minibüsün sürüklediği taksi park halindeki otobüs ile bariyerler arasında sıkıştı.
Kazada ağır yaralanan taksi şoförü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü.
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