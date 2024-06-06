Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti

Fatih'te şüpheli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz yaşamını yitirdi.

İstanbul Fatih’te Abdulbaki Durmaz isimli öğretmen aracındayken şüpheli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Durmaz çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki Durmaz isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz’ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abdulbaki Durmaz / Fotoğraf: DHA

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.