Fatih'te skuter ile minibüs çapıştı

Fatih'te seyir halindeki minibüs, Ahmad Mazen'in kullandığı skuterla çarpıştı. Kazada yaralanan skuter sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 22.45 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 LY 9043 plakalı minibüs, iki caddenin birleşme noktasında aniden yola çıkan skuter ile çarpıştı. Kazada skuteri kullanan yabancı uyruklu Ahmad Mazen (19) yaralandı. Minibüs sürücüsü, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmad Mazen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavisi süren Mazen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise, minibüs sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.