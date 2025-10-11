Fatih'te şüpheli kadın ölümü: 5'inci kattan 'düştüğü' iddia edilen kadın hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te, 5'inci kattaki pencereden düşen kadın hayatını kaybetti.

Silivrikapı Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Kırgızistan uyruklu 31 yaşındaki Gulzhamal Taalaibek K., sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gulzhamal Taalaibek K., hayatını kaybetti.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri evde yaptıkları incelemede, kırık alkol şişeleri ve bardaklar buldu.

Ekipler, aynı dairede yaşayan Kırgızistan uyruklu Z.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Ekiplerin, kadının düşme sebebine ilişkin çalışması sürüyor.