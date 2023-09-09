Fatih'te tadilat halindeki otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te tadilat halindeki 5 katlı otelde çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak: AA
Millet Caddesi'nde tadilat yapılan bir otelin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binaya dolan duman nedeniyle üst katlarda bulunan 2 işçi mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan 2 kişiyi ekipler merdiven aracı yardımıyla kurtardı.
Ekiplerce söndürülen yangında otelde hasar oluştu.