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Fatih'te tadilat halindeki otelde çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te tadilat halindeki 5 katlı otelde çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 17:29
  • Giriş: 09.09.2023 17:29
  • Güncelleme: 09.09.2023 17:30
Kaynak: AA
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Fatih'te tadilat halindeki otelde çıkan yangın söndürüldü

Millet Caddesi'nde tadilat yapılan bir otelin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binaya dolan duman nedeniyle üst katlarda bulunan 2 işçi mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 2 kişiyi ekipler merdiven aracı yardımıyla kurtardı.

Ekiplerce söndürülen yangında otelde hasar oluştu.

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