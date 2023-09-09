Fatih'te tadilat halindeki otelde çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te tadilat halindeki 5 katlı otelde çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Millet Caddesi'nde tadilat yapılan bir otelin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binaya dolan duman nedeniyle üst katlarda bulunan 2 işçi mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 2 kişiyi ekipler merdiven aracı yardımıyla kurtardı.

Ekiplerce söndürülen yangında otelde hasar oluştu.