Fatih'te tahta barakada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te, köprülü kavşak üzerinde bulunan barakada çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Bulvarı ile Ordu Caddesi kesişiminde trafiğe kapalı köprülü kavşak üzerinde, evsizlerin yaptığı tahta barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken yapılan kontrollerde barakada kimsenin olmadığı belirlendi.