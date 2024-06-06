Fatih'te tarihi yapının bitişiğindeki istinat duvarı çöktü

Fatih'te, tarihi yapının bitişiğinde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde tarihi yapının bitişiğinde bulunan istinat duvarı çöktü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanların arasında kalan tarihi yapının bitişiğindeki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Gürültüyü duyanlar yıkılan duvarı görünce durumu itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri inceleme yapması için olay yerine AFAD'ı çağırdı.

Olay yerine gelen itfaiye, belediye ve AFAD ekipleri çökmenin yaşandığı alanda detaylı inceleme yaptı. Bu sırada polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı bina sakinlerinin dışarıda ekiplerin inceleme yapmasını beklediği görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.