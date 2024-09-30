Fatih'te temel kazısı sırasında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı; bitişiğindeki bina yan yattı

İstanbul'da temel kazısı yapılan inşaatın yanındaki 4 katlı binanın duvarı yıkıldı, bitişiğindeki başka bir bina ise yan yattı.

Olay, Fatih'te Akşemsettin Mahallesi Vatandaş Sokakta dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

4 katlı Piroğlu apartmanının merdiven boşluğundaki duvar, gündüz temel kazısı yapılan inşaata doğru yıkıldı.

BİNA MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binada hasar meydana geldiğini tespit etti. Ardından 4 katlı apartmanda oturanlar tahliye edilerek bina mühürlendi.

BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YAN YATTI

Belediye ekiplerinin incelemesi sonucu Piroğlu Apartmanı’nın bitişiğinde bulunan 4 katlı apartmanın da tahliye edilen binaya doğruyan yattığı tespit edildi. Yan yatan apartmanın dış cephesinde yarıklar oluştu. Bazı bina sakinleri eşyalarını tahliye ederken, iki apartmanın etkilenmesine neden olan inşaatın durdurulduğu öğrenildi.