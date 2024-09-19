Fatih'te tırın kaza yapmasıyla kapanan yol trafiğe açıldı
Kaynak: AA
Fatih'te, beton refüje takılan tırın kurtarılmasıyla kapanan yol yeniden trafik akışına açıldı.
Beyazıt Mahallesi Vezneciler Alt Geçidi çıkışında 06 DOE 855 plakalı tır, Fuat Paşa Caddesi'ndeki beton refüje takıldı.
Kaza nedeniyle alt geçidin giriş ve çıkışı kapandı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, olaya müdahale edemeden ayrıldı.
Tır, vatandaşların yardımıyla askıda kaldığı beton refüjden kurtarıldı.
Alt geçitten polis eşliğinde tır geri giderek çıkarılırken, kapanan yol trafiğe açıldı.
Polis, girmesi yasak olduğu bölgede bulunduğu için tır şoförüne para cezası kesti.