Fatih'te vahşet: İki kadını katledip intihar etti!

İstanbul Fatih'te Semih Çelik isimli erkek, İkbal Uzuner isimli kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı

Ardından Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

GÜN İÇERİSİNDE BİR KADINI DAHA ÖLDÜRMÜŞ

İntihar eden Çelik’in, öncesinde bir kadını daha öldürdüğü ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, 19 yaşındaki Semih Çelik adlı kişinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da 19 yaşındaki A.H. ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i öldürdüğü tespit edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor