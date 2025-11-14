Fatih'te zehirlenme şüphesi: Anne ve 2 çocuğun ön otopsi raporu tamamlandı

İstanbul Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin ön otopsi raporu tamamlandı.

Raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Anne Çiğdem Böcek ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, barsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü kaydedildi.

KESİN ÖLÜM SEBEPLERİ BELLİ DEĞİL

İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örnekler alındı. Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendi.

Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği ifade edildi.