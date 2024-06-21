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Fatih'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Fatih'te iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 21.06.2024 23:50
  • Giriş: 21.06.2024 23:50
  • Güncelleme: 22.06.2024 00:04
Kaynak: AA
Fatih'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Topkapı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi önündeki kavşakta, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen bir motosiklet ile iki otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Otomobillerden biri daha sonra kaldırımdaki işaret levhasına çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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