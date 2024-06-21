Fatih'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Fatih'te iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri 21.06.2024 23:50 Giriş: 21.06.2024 23:50

Güncelleme: 22.06.2024 00:04 Kaynak: AA

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