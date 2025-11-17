Fatih'teki zehirlenme şüpheli ölümlerde "alüminyum fosfit" ihtimali

İstanbul Fatih'te anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği "gıda zehirlenmesi" şüpheli ölümlerle ilgili yapılan çalışmalar sürüyor.

Ailenin kaldığı otelde giriş kattaki bir odada tahtakurusu için yapılan ilaçlamada kullanılan alüminyum fosfitin, banyo boşluğundaki havalandırma aracılığıyla ailenin odasına sızarak zehirlenmeye yol açmış olabileceği değerlendiriliyor

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan "alüminyum fosfit" içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PANZEHİRİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan "alüminyum fosfit" maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda "pestisit" adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceği ifade edildi.

Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

BABANIN TEDAVİSİ BU İHTİMALE GÖRE DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan hastanede tedavi gören Baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin "alüminyum fosfit" zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında "alüminyum fosfit" maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi.

BENZER OLAYDAN 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Ankara'da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti.

O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.