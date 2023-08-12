Fatih Tekke: “3 puan kaybettiğimiz için üzgünüm”

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor karşısında 3 puanı ellerinden kaçırdıklarını ifade ederek, üzgün olduğunu söyledi.



İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bekledikleri gibi bir oyun oynadıklarını belirterek sözlerine başlayan Fatih Tekke, “Konyaspor takımı beklediğimiz gibiydi. Biz 2. bölgede bekledik. Top ayağımızdayken beklediğimizin altında bir oyun vardı. Yeni bir oyun, hatalarla dolu bir oyun. Ama bölüm bölüm bizim adımıza olumluydu. Daha ileriye umutla bakıcı bir oyun vardı. Gol ve golden sonra yakaladığımız, final öncesi pozisyonlar, bitirmemiz gereken pozisyonlar varken kullanamadık. Konyaspor genel hatlarıyla top ayağında olan takım. Çünkü topu onlara biz bıraktık ama pozisyon bulmakta zorlandılar diyebilirim” dedi.



“Değişikliklerimiz tamamen spontane oldu”

3. bölgede sonuçlandırma, basit pas hataları ve bitirmede sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Tekke, “İkinci golü bulabilirdik. Kırmızı kartlardan sonra özellikle kulübedeki oyuncu seçeneklerimizin az oluşundan ve stoperimizin olmayışından dolayı bu sefer hikayenin kısmı ciddi manada değişti. Oyuncuların yorgunluğu derken değişikliklerimiz tamamen spontane oldu. Bu beklediğimiz bir şey değildi. Her 2 takım oyuncuları için de söylüyorum, biraz daha sakin kalmakta fayda var. Oyun adına bugün bölüm bölüm iyiydik diyebilirim. Genel hatlarıyla iyi savunduk. Bana göre son saniye bizim elimize gelen bir 3 puan vardı. Bunu kaybettiğimiz için üzgünüm. Ama her 2 takıma başarılar diliyorum. Biz daha iyi olmalıyız” diye konuştu.