Fatih Tekke: 3 puandan daha değerli şeyler kazandık

Doğukan DEMİRKIRDI – Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)- TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Maçın değerlendirmesi kısa. Golü attığımız ve iptal edilen gole kadardı. Her şey istediğimiz gibiydi. Yakaladık gol oldu sonra iptal. Daha sonra kırmızı kart. 3 puandan daha değerli şeyler kazandık” dedi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Tekke, “Maçın değerlendirmesi kısa. Golü attığımız ve iptal edilen gole kadardı. Her şey istediğimiz gibiydi. Yakaladık gol oldu sonra iptal. Daha sonra kırmızı kart. 3 puandan daha değerli şeyler kazandık. Oyuncularımın ayağına sağlık. 15-16-20 dakika. Maçın yorumu benim için bu kadar. Oyun üzerine birileri bir şey konuşacak mı? Hep aynı konular üzerine mi konuşacağız ? 5’inci hafta ve 5 puan gerideyiz. Biz diğerleri gibi rahat değiliz. Bizim koşullarımız daha zor. Belli bütçe ve belli kaliteyle. Bir şeyler yapmak isteyen bir takım var. Bu saygıyı hak etmiyor mu? 15 gündür ben niye çalışıyorum? Bu da 2 gün konuşulacak ve 3’üncü gün kimse bir şey konuşmayacak. Cesur ve dürüst insanlar bazı şeyleri söylemeli ve değiştirmeliler. Sorun güvenli alanda mısınız, değil misiniz? Birbirine güvenmeyen camialar ve insanlar… Adalet bu topraklarda yaşayan insanlara bu kadar mı uzak ya… İnşallah düzelir. Özellikle son 5 dakikayı değerlendirdiğinizde ülke futbolunun nerede olduğunu görebilirsiniz. 5 dakika topa baskı yaptığınızda bile rakibe sıkıntı çıkartabiliyorsunuz. Ligin başındayız ve biz mücadelemize devam edeceğiz. Bugün kazanımlarımız daha fazla. Üzgünüz ve kızgınız” ifadelerini kullandı.

‘BUGÜN ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ BİR TRABZONSPOR VARDI’

Maça çok iyi hazırlandıklarını ve iyi bir Trabzonspor olduğunu söyleyen Fatih Tekke, “Golü atana kadar yeni gelen hocanın kafamızda bıraktığı soru işaretleri vardı. Top bizdeyken ki durumları kendi lehine çevirmeye çalışacak diye düşünmüştüm. 3 günde takıma yeni bir oyun anlayışı gibi detaylarla uğraşacağını düşünmedim. Duran toplara doğru önlem aldık. Fenerbahçe’nin topun yön değiştirmesi yavaş. Her şey bizim istediğimiz gibi oldu. Oyun olarak Trabzonspor burada… 30 yıldır burada galip gelemiyoruz. Bugün çok iyi hazırlanmış bir Trabzonspor vardı. Belki de Fenerbahçe ile oynadığımız maçlar arasında en kolay kazanabileceğimiz bir maçtı” sözlerini kullandı.

48 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Kaptanlıkla ilgili başkan ve yönetim kurulumuzla konuştuğumuzda Edin’i 1’inci kaptan olarak belirledik. Edin dışardaysa Savic. 3’üncü kaptan ise Okay’dı. Onana ilk maçında başarılıydı. Coşkusu ve duygusu gayet iyi. Umarım onun için de iyi bir sezon olur.”

‘HAKEMLER İYİ İNSAN OLMALILAR’

Kurallarda bir problem olmadığını ancak kuralları işleyişinde bir problem olduğunu dile getiren Tekke, “Hakemlerle ilgili maalesef en sıkıştığımda kullanacağım cümle şöyleydi; Hakemler bence önce iyi insan nasıl olunmasıyla ilgili bu toprakların öz değerleriyle harmanlanmış olması birinci kural olması lazım. Hakem, hekim, hakim hepsi aynı kökten geliyor. Hepsi birilerinin hayatına çok ciddi etki ediyor. Oradaki adalet kavramı çok önemli. Hakemler iyi insan olmalılar. Bence iyi insan olma problemi var. Kurallarda bir problem yok. Kuralların işleyişinde problem var. Orada insani özelliklere sahip olmanız lazım. Fenerbahçe, 3 puan kazandı ne oldu ki? Bence bu değerler her şeyden önemli. İyi insan değilse konuşulacak hiçbir şey yok” dedi.

‘HATA YAPARSIN AMA VAR VAR’

Kırmızı kart pozisyonunda problem olmadığını ancak Fenerbahçe’ye karşı 11’e 10 oynamanın zorluğundan bahseden Fatih Tekke, “11’e 10 Fenerbahçe’nin sahasında oynuyorsunuz. Risk alacağınız dakikaları iyi belirlemeniz lazım. Kırmızı kart pozisyonunda problem yok. Golün olmasıyla olmaması arasında oyunun her şeyi değişebilir. Tacın bana ve sanasıyla her şeyi değişebilir. Hata yaparsın ama VAR var” sözlerini sarf etti.

48 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Gelen tüm oyuncularıma kullandığım söz belli. Taktiksel disiplin olmazsa benim burada işim yok. Tekrarı bekleyen bir insanım ben. En az 7-8 yıldır böyle. Kafamdaki planın oyunculara uygunluğu da tartışılabilir. Taktiksel disiplin olmadan ben bu işi yapamam. 4’lü bekliyorduk. Fenerbahçe’de yaşanan süreci değerlendirince bize 4’lü olacak gibi geldi. Her şey beklediğimiz gibi oldu o yüzden 5-3-2 bekledik. Buna 11’e 11 müsaade edilmedi.”