Fatih Tekke: “Acaba galip gelebilir miyiz diye düşünürken 2. golü yedik”



Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Mücadelenin kendisine göre iki bölümden oluştuğunu belirten Tekke, “İlk yarı 3-0 mağlup olsak kızmazdım. Risk alarak oyun kurmaya çalışan takımız. Rakibimizi beklediğimiz gibi görmemize rağmen çıkışlarımızda başarısız olduk. İlk yarı için ön alan baskısında olumsuz şekilde başladık, değiştirdik. Olumlu tarafı şu; oyuncuların bu cesareti göstermeleri önemliydi. Yediğimiz gol kabul edilebilir. İkinci yarının başı her şey çok güzel giderken, aynı cesaretle oynamaya giderken, istediğimiz pozisyonları bulduk. Gol olmuş olsa, inanın kenardan ‘acaba galip gelebilir miyiz’ diye düşünürken 2-0, bir anda 3-0 ve oyun bizim açısından oyuncularımın koruması yönünde gerçekleşti. Değişiklikleri bu sebeple yaptık. 1 hafta boyunca neyle karşılaşabiliriz analizleri yaptık. Bugün başarılı oluğumuzu söyleyemem. Burası Kadıköy ve bu oyuncuların üstünlük sağlaması kadar doğal bir şey yok. Milli takım arasında neleri daha iyi yapabiliriz ona bakacağız” ifadelerini kullandı.



“Fenerbahçe’ye yenilmek doğal bir şey”

Hafta başından itibaren Fenerbahçe’nin maçlarını analiz ettiklerinin altını çizen Tekke, “Oyunu çirkinleştirmek adına ikinci topa da oynayabilirdik. Bu tür ambiyanslarda karşılığını bulamazsınız. Bugün oynamak istedik. Beklediğim alanlar hepsi aynıydı. Performans olarak takımın yarısından çoğu, çok iyi değildi. 1 hafta boyunca çalıştığımız her şeyi gördük. Oyuncular hata yapacaklar bunun sorumlusu benim. Fenerbahçe’ye yenilmek doğal bir şey. Eksiklerimizi, oyunumuzu, denemek istediğimi şeyi, bugün de bana göre gayet iyilerdi. Performans olarak değil ama takım olarak iyiydiler. Galatasaray maçından sonra yeni gelen oyuncularımızın da daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.



“Trabzonsporluyum, bir gün yuvaya dönmek ne zamana olur bilmiyorum”

Trabzonspor’un teknik direktörlük ayrılığının yaşayacağı gündemle ilgili soruya Tekke, “Trabzonluyum, Trabzonsporluyum, bir gün yuvaya dönmek ne zamana olur bilmiyorum. Sıcak bir gündem. Maça odaklandım, bakalım ne olacak” yanıtını verdi.