Fatih Tekke'nin bileği bükülmüyor

Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk eden Trabzonspor, mücadeleden 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile birlikte evinde oynadığı 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 resmi maçta sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor bu süreçte 10 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Lig özelinde bakıldığında bordo-mavililer, geçen sezon ve bu sezon Papara Park’ta Fatih Tekke yönetiminde 14 Süper Lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet alan Trabzonspor, 6 kez berabere kaldı ve yalnızca 1 maçta puan kaybını mağlubiyetle yaşadı.

İÇ SAHADA TEK YENİLGİSİ VAR

Trabzonspor’un iç sahadaki tek yenilgisi, geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray’a karşı geldi. Şampiyonluğu o hafta ilan eden sarı-kırmızılılara 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, 10 Mayıs’ta oynanan bu maçın ardından evinde 219 gündür kaybetmedi. Bu süreçte lig ve kupada sahasında çıktığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Fatih Tekke yönetiminde Türkiye Kupası’nda da iç saha performansı dikkat çekti. Geçen sezon çeyrek finalde Sipay Bodrum FK’yi uzatmada 3-2 mağlup eden Trabzonspor, yarı finalde Göztepe’yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

Bu sezon ise İmaj Altyapı Vanspor’u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, kupada sahasında oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan Trabzonspor, ligde iç ve dış saha maçlarını kapsayan yenilmezlik serisini de 11 karşılaşmaya çıkardı. Bu sezon ligdeki tek yenilgisini 5. haftada Fenerbahçe deplasmanında yaşayan Karadeniz ekibi, son 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak istikrarlı bir grafik çizdi.