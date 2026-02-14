Fatih Tekke'nin Fenerbahçe planı ne olacak?

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye yüksek motivasyon ve detaylı bir oyun planıyla çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke’nin, rakibin güçlü olduğu alanlara karşı dengeyi koruyan bir yaklaşım benimsediği ifade ediliyor.

Teknik heyetin analizlerinde, Fenerbahçe’nin orta sahadaki etkinliği ön plana çıkarken, Folcarelli–Ouali ikilisinin uyumunun doğru kullanılması hedefleniyor.

Fatih Tekke’nin bu iki oyuncunun maç içindeki yükünü hafifletmek adına farklı varyasyonlar üzerinde çalıştığı, oyunu tek bir bölgeye sıkıştırmadan yaymayı planladığı belirtildi.

SAKİNLİK VE OYUN DİSİPLİNİ

Derbi öncesinde oyuncular üzerinde ekstra baskı oluşmasını istemeyen teknik ekip, tecrübeli isimlerden ve daha önce Türkiye’de büyük maç atmosferi yaşamış futbolculardan takım arkadaşlarına destek olmalarını istedi.

Maçın psikolojik boyutuna özel önem verildiği, sakinlik ve oyuna bağlılığın ana başlıklar arasında yer aldığı kaydedildi.

Teknik heyet, futbolculardan karşılaşma boyunca özgüvenli kalmalarını, yüksek tempoda oynamalarını ve taraftar desteğini arkalarına alarak oyunun kontrolünü mümkün olduğunca ellerinde tutmalarını talep etti.

Fatih Tekke’nin, rakibin yıldız isimlerine yönelik bireysel önlemlerden ziyade takım savunmasına ve oyun disiplinine sadık kalacağı öğrenildi.

EN ÖNEMLİ KOZ: ONUACHU

Trabzonspor’un hücumdaki en önemli kozlarından biri yine Paul Onuachu olacak. Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası hafta içinde bazı antrenmanları kaçıran golcü oyuncunun durumunun yakından takip edildiği, teknik ekibin Onuachu’yu Fenerbahçe ceza sahasında daha fazla topla buluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

Bordo-mavililerde gol yollarındaki bir diğer seçenek ise Ernest Muçi. Muçi’nin ceza sahası dışından şut tehdidiyle oyunu açması ve hücum çeşitliliğine katkı sağlaması bekleniyor.