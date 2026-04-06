Fatih Tekke, Trabzonspor'un çehresini değiştirdi

Süper Lig’de 28. hafta itibarıyla 63 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son iki sezonun en istikrarlı performansını ortaya koyuyor.

Geçen sezon 27. haftada Hatayspor yenilgisi sonrası 32 puanla 11. sırada bulunan bordo-mavililer, teknik direktör değişiminin ardından çıkışa geçti.

Şenol Güneş’in yerine göreve gelen Tekke ile sezonun kalan bölümünde 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alındı. Takım ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

LİDERDEN 1 PUAN GERİDE

Bu sezon ise performansını daha da yukarı taşıyan Karadeniz ekibi, 28 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 63 puana ulaşan Trabzonspor, bir maçı eksik lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde, aynı puandaki Fenerbahçe’nin averajla arkasında 3. sırada yer alarak şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başardı.

Fatih Tekke yönetiminde ligde oynanan 39 maçta 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, maç başına 2,1 puan ortalaması yakaladı. Bu performans, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek ortalama olarak öne çıktı.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNA YAKIN PERFORMANS

Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. O sezon 28. haftayı 67 puanla lider geçen Trabzonspor, bu sezon aynı periyotta 63 puanla zirveye yakın konumda bulunuyor.

Öte yandan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kupada da etkili bir performans ortaya koydu. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kadar yükselen Karadeniz ekibi, finalde Galatasaray’a mağlup olmuştu. Bu sezon da kupadaki yolculuğunu sürdüren bordo-mavililer, çeyrek finalde Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.