Fatih Terim, Al-Shabab için Doha'ya gitti

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, takımın kamp yaptığı Doha'ya gitti.

Tecrübeli teknik adam, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden kalkan özel uçakla Doha'ya hareket etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Terim, tüm konsantrasyonunu yeni takımına, kupaya ve lige vereceğini söyledi.

Boşta olduğu dönemde birçok teklif aldığını belirten Terim, "Özellikle son aylarda gerek Avrupa'dan gerek Asya'dan, çeşitli coğrafyalardan teklifler aldık. Birkaç gündür Al-Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta. Son iki günü üç günü bir hazırlık maçıyla tamamlanacak." diye konuştu.