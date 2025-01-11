Fatih Terim, Al Shabab'ın başında ligde ilk maçını kaybetti
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Fatih Terim, Al Shabab ekibiyle Suudi Arabistan Pro Lig'deki ilk maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye 3-2 yenildi.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab'ı konuk eden Al Ahli, 1. dakikada Ivan Toney, 13. dakikada Gabri Veiga ve 48. dakikada Saad Yaslam'ın golleriyle 3-0 öne geçti.
İlk golünü 72. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle kaydeden Al Shabab'ın ikinci golü ise 90. dakikada Musab Fahz Aljuwayr'dan geldi.