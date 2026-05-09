Fatih Terim'den Hull City ve Arda Turan açıklaması

Fatih Terim, İngiltere Championship play-off yarı finalinde oynanan Hull City-Millwall karşılaşmasını tribünden takip etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, eski öğrencisi Arda Turan’ın teknik adamlık kariyerini gururla izlediğini söyledi.

Terim, “Arda ile çocukluğundan beri beraber gidilen bir yol var. Genç takım, A takım, milli takım derken şimdi de meslektaşımız. İnsan huşu içerisinde gururla seyrediyor. Arda ile bu beraberlik hiçbir zaman durmadı. Hep devam eden bir şey” ifadelerini kullandı.

KENDİ ANLAYIŞINI OLUŞTURDU

Arda Turan’ın kendisine benzetilmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan tecrübeli teknik adam, genç çalıştırıcının kendi oyun anlayışını oluşturduğunu belirtti.

Terim, “Kendine has bir stili var, kendine has bir oyun felsefesi var. Muhakkak ki aldıkları olmuştur. Olmalıdır da zaten, çok uzun bir dönem beraber çalıştık” diye konuştu.

Hull City’nin Premier Lig hedefiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, Türk spor insanlarının yurt dışındaki başarılarının önemli olduğunu söyledi.

"NEREDE GÖRSEM TANIRIM"

Deneyimli teknik adam, “Bir Türk iş insanı ve spor insanı, İngiltere’de önce Wembley’i, ümit ediyorum ondan sonra da Premier Lig’i kazanır. Bir Türk’ü ben nerede görsem desteklerim, nerede görsem giderim” ifadelerini kullandı.

Terim ayrıca, Ipswich Town yönetiminde yer alan Berke Bakay’ı da tebrik ederek Türk futbol insanlarının yurt dışında daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Fatih Terim, 1999-2000 sezonunda oynanan Leeds United-Galatasaray UEFA Kupası Yarı Finali öncesinde Leeds United stadına gitmesiyle ilgili de konuştu.

Tecrübeli teknik adam, o dönemde UEFA tarafından verilen seyirci cezasına rağmen İngiltere’ye gitmesinin bilinçli bir strateji olduğunu ifade ederek, yaşanan trajik olaylardan dolayı halen büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Terim, “2-0 yenmemize rağmen keşke bu maçı kazanmasaydık ama bu 2 kardeşimiz ölmeseydi demiştim. Hala da aynı fikirdeyim” dedi.