Fatih Terim'den mesaj: "Çok yakında"

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, Haziran 2025’ten bu yana herhangi bir kulüpte görev almazken, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Deneyimli teknik direktör, “Hani derler ya, çok yakında” notuyla paylaştığı videoda dikkat çeken mesajlar verdi. Terim videoda, futbolun her alanında edindiği tecrübeleri yeni nesle aktarmayı hedeflediğini vurguladı.

"GELECEĞE MİRAS"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Ben bu oyunun, futbolun içinde sahada oldum, kulübede oldum. Kriz anında oldum, zaferi de gördüm, yenilgiyi de yaşadım. Buradaki mottom yeni nesile pusula olmak. Geleceğe de bir miras bırakmak... Lider güçlü gözükme değil, güçlü olmaktır.”

Terim açıklamasının devamında, bazı konuların zaman zaman hatırlatılması gerektiğini belirterek, “Bazen hatırlatmak gerekiyor, unutuluyor. Burada da birçok şeyi hatırlatacağım bazı kimselere. Buradan her şeye hazırlıklı olun. Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir” ifadelerini kullandı.

Paylaşım, tecrübeli teknik adamın yakın gelecekte futbola dair yeni bir projeyle sahneye çıkabileceği yönünde yorumlandı.