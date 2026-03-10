Fatih Terim'den Shakhtar Donetsk'e ziyaret
İstanbul'da Konferans Ligi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Shakhtar Donetsk'i Fatih Terim ziyaret etti. Kulüp ziyareti resmi hesabından duyurdu.
Kaynak: Spor Servisi
Fatih Terim, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'e ziyarette bulundu. Kulübün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Efsane Türk teknik direktörü Fatih Terim, İstanbul'da Shakhtar'ı ziyaret etti."
Perşembe günü Konferans Ligi'nde Lech Poznan ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk, hazırlıklarını İstanbul'da Kasımpaşa'nın tesislerinde sürdürüyor.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle maçlarını ülkesinde oynayamayan Shakhtar Donetsk, Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak için başvuruda bulunmuş ancak bu talep UEFA tarafından reddedilmişti.