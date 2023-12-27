Fatih Terim'den Yunanistan yolculuğu öncesi açıklama

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Atina'ya gitmeden önce yaptığı açıklamada "Söyleyecek çok şeyimiz olacak ama şimdi değil" diye konuştu.

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Fotoğraf: AA

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim resmi sözleşme imzalamak için Atina'ya hareket etti NTV Spor'un aktardığına göre Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek uçakla Atina'ya gidecek olan Terim, yolculuk öncesi kısa bir açıklama yaptı. "Hepinizi seviyorum" diyen Fatih Terim, "Söyleyecek çok şeyimiz olacak ama şimdi değil" ifadelerini kullandı. Terim, gün içerisinde Atina temsilcisi ile 1,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayarak göreve başlayacak.