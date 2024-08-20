Fatih Terim ilk kez ifade verdi

Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan adıyla anılan ve İstanbul'da görülen 'yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' Fatih Terim ilk kez ifade verdi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden olan Terim, bugün (20 Ağustos Salı) müşteki sıfatıyla Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

HAKAN ATEŞ’LE NASIL TANIŞTI?

Duruşma tutanağına göre, Fatih Terim ifadesinde Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’le, Galatasaray Teknik Direktörü iken bir Şampiyonlar Ligi seyahati dönüşünde tanıştığını söyledi.

Terim, Ateş’in kendisine, “Kulüple anlaştık, sizin de hesaplarınızı bizim bankaya taşıyalım hocam” dediğini, ilk tepkisinin yıllardır başka bir bankayla çalıştığı için olumsuz olduğunu, daha sonra Ateş’in ısrarıyla, diğer bütün kulüp çalışanları gibi bazı banka hesaplarını Denizbank’a aktardığını belirtti.

Fatih Terim, “Sonrasında Hakan ile arkadaş da olduk, ya da en azından ben öyle sandım. Çok yakın ilgi alaka gösterdi, bana en iyi hizmeti vermek üzere çok özel bir müşteri olarak hissettirdi. Ben davaya konu olan olay meydana gelene kadar yaklaşık 13 yıl boyunca Denizbank müşterisiydim” dedi.