Fatih Terim'in avukatından Rezan Epözdemir açıklaması
Fatih Terim'in avukatı, Rezan Epözdemir'in müvekkiline gönderdiği yaklaşık 5,5 milyon TL'lik ödemenin, iş mahkemesinin verdiği bir karar uyarınca yapıldığını açıkladı.
Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in avukatı, “rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal ve askerî casusluk” suçlamalarıyla tutuklu bulunan Rezan Epözdemir'in müvekkiline yaptığı ödemeyle ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal ve askerî casusluk” suçlarından yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporunda Epözdemir'in Fatih Terim'e 5 milyon 432 bin 608 TL gönderdiği ortaya çıkmıştı.
Gazeteci Murat Ağırel'e yazılı açıklama gönderen Fatih Terim'in avukatı, söz konusu para transferinin Epözdemir'in Fatih Terim'in avukatlığını üstlendiği dönemde açılan bir dava kapsamında yapıldığını söyledi.
Ağırel, söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:
“Av. Rezan Epözdemir’in, Fatih Terim’in vekili olduğu dönemde açılan bir dava kapsamında, iş mahkemesinin müvekkilimiz lehine hükmettiği tutar söz konusudur. Bu tutar, Av. Rezan Epözdemir tarafından vekil sıfatıyla davalıdan tahsil edilmiş, ardından Fatih Terim’e transfer edilmiştir. Müvekkilimiz Fatih Terim de bu tutarı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamıştır.”