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Fatih Terim'in Suudi Arabistan'da kazanacağı para belli oldu

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, 5 ayda 1 milyon 750 bin dolar kazanacak.

Spor
  • 28.12.2024 12:57
  • Giriş: 28.12.2024 12:57
  • Güncelleme: 28.12.2024 13:04
Fatih Terim'in Suudi Arabistan'da kazanacağı para belli oldu
Fotoğraf: AA

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geçen sezon Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'in yeni takımı, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab oldu.

NTV Spor'un haberine göre 71 yaşındaki teknik direktör, 5 aylık görevinde 1 milyon 750 bin dolar kazanacak.

Vitor Pereira'nın Premier League'e gitmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.

Al Shabab'ı çalıştran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira Premier Lig ekibi Wolverhampton ile anlaşmıştı.

Yeni takımıyla ilk maçına 6 Ocak'ta Kral Kupası çeyrek finalinde çıkacak 71 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerindeki üçüncü yurt dışı macerasına adım attı.

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