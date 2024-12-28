Fatih Terim'in Suudi Arabistan'da kazanacağı para belli oldu

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geçen sezon Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'in yeni takımı, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab oldu.

NTV Spor'un haberine göre 71 yaşındaki teknik direktör, 5 aylık görevinde 1 milyon 750 bin dolar kazanacak.

Vitor Pereira'nın Premier League'e gitmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.

Al Shabab'ı çalıştran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira Premier Lig ekibi Wolverhampton ile anlaşmıştı.

Yeni takımıyla ilk maçına 6 Ocak'ta Kral Kupası çeyrek finalinde çıkacak 71 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerindeki üçüncü yurt dışı macerasına adım attı.