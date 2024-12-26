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Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu

Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaştığı iddia edildi.

Spor
  • 26.12.2024 11:13
  • Giriş: 26.12.2024 11:13
  • Güncelleme: 26.12.2024 11:25
Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geçen sezon Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'in, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaştığı iddia edildi.

71 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Suudi Arabistan'a giderek yeni takımıyla 6 aylık sözleşme imzalayacak.

Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan 13 maçın ardından Al Shabab, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladı. Riyad ekibi ligde 6. sırada bulunuyor.

Al Shabab'ı çalıştran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira Premier Lig ekibi Wolverhampton ile anlaşmıştı.

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