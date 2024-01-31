Fatih Terim'li Panathinaikos kupada yarı finalde

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finalinde ilk maçını 2-1 kaybettiği eşleşmenin rövanşında Atromitos'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Yunanistan Kupası çeyrek finalinde Atromitos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Peristeriou Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 2-0’lık skorla kazandı. Panathinaikos’a turu getiren golleri 35’inci dakikada Ruben Perez ve 90+4’üncü dakikada Filip Mladenovic kaydetti. Bu sonucun ardından Panathinaikos, ilk maçını 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Atromitos'u 2-0 ile geçerek yarı finale çıktı.

Öte yandan Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Panathinaikos, PAOK - Panserraikos eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.