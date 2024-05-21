Fatih Terim: Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile sevgi gördüm

Panathinaikos'ta yaklaşık 6 ay görev yaptıktan sonra yolların ayrıldığı Fatih Terim, görev yaptığı süre boyunca Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile sevgi ve saygı gördüğünü öne sürdü.

Panathinaikos'ta yaklaşık 6 ay görev yaptıktan sonra 4 gün önce yolların ayrıldığı Fatih Terim, Yunan basınından ERT'ye konuştu.

Beinsports'un aktardığına göre Terim, "Nerede olursam olayım bana saygı ve sevgi gösterdikleri için Yunan halkına çok teşekkür ediyorum. Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile saygı ve sevgi gördüğüm için gerçekten mutluyum" dedi.

Başarının herkes tarafından sahiplenilmesi, başarısızlığın ise bir kişinin üzerine yıkılması açısından Yunanistan ve Türkiye'nin birbirine benzediğini dile getiren Terim, geldiğinde çok büyük bir ilgiyle karşılandığını ancak ülkesine tek başına döndüğünü belirterek şunları söyledi:

"Ben de çalışırken sorduğum ve sürekli söylediğim bir şey var; gelen oyuncular için kalabalığın toplanması yerine geldiklerinde ve ayrılırken de bunu yapmaları için onları alkışlayıp desteklememiz önemli. Buraya geldiğimde, içeri girene kadar fotoğraf çektirmek isteyen ve bana güzel şeyler söyleyen çok sayıda insan vardı. Kalabalık olmak ve gerçek olmamak, az sayıda olmak ve eğer gerçekse diğerine göre daha iyi."

Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Play-off'unda oynadığı son 3 maçı kaybetmişti.