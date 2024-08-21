Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ifade verdi

Spor Servisi

Kamuoyunda 'Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında Fatih Terim müşteki olarak ifade verdi. 70 yaşındaki teknik direktör ifadesinde Denizbank ile çalışmaya nasıl başladığını, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile nerede tanıştığını ve Seçil Erzan ile çalışmaya başlamasını anlattı.

Terim'in ifadesinden öne çıkan detaylar şu şekilde:

“Bana özel bankacım olarak hizmet veren Seçil Erzan, “Hocam bankada şu kadar paranız var, bu ay bu paraya dokunmadınız heba olmasın, değerlendirelim” gibi sözler söylediğinde de ben doğal olarak bunun altında kötü bir amaç aramadım, bu durumu sorgulamadım. Sorgulamadım çünkü doğal olarak güven duyuyordum. Bu tür durumlarda, “siz daha iyi bilirsiniz, öyle daha iyi olacaksa o şekilde hareket edelim, nasıl değerlendirmeyi uygun görürseniz öyle değerlendirelim” gibi sözler söyledim. Daha sonra da kendisi gerekli işlemleri yapar, onayım gereken hallerde de ya arar ya da imzamı alırdı. Ben bu işlemlerin aslını hiçbir zaman özel olarak kontrol etmedim, etmem de ve hayatımda hiçbir bankada etmedim. Hesapların takibi genel itibarıyla şube müdürü olarak ondaydı, o yerinde olmadığı veya müsait olmadığında da beni uygun gördüğü diğer banka çalışanlarına yönlendirdiği olmuştur. Rüya Sağır da bunlardan biridir. Şimdi anlıyorum ki Seçil Hanım’ın bana yazdığı saklama hesabına yattığını söylediği paralar, böyle bir hesaba yatmamış.”