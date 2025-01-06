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Fatih Terim, Suudi Arabistan'daki ilk maçını kazandı

Ajans Haberleri
  • 06.01.2025 23:13
  • Giriş: 06.01.2025 23:13
  • Güncelleme: 06.01.2025 23:13
Kaynak: AA
Fatih Terim, Suudi Arabistan'daki ilk maçını kazandı

Fatih Terim, Al Shabab ekibinin teknik direktörü olarak Suudi Arabistan'da çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde El Feiha'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Deneyimli teknik adamla ilk maçına çıkan Suudi Arabistan ekibinin gollerini, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Abderrazak Hamdallah attı.

El Feiha'nın golü 88. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.

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