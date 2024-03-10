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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, derbide Olympiakos'u 3 golle geçti

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Olympiakos'u 3-1 yendi.

Ajans Haberleri
  • 10.03.2024 23:47
  • Giriş: 10.03.2024 23:47
  • Güncelleme: 10.03.2024 23:47
Kaynak: AA
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, derbide Olympiakos'u 3 golle geçti

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan play-off ilk hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti.

Ev sahibi takım, 23. dakikada Daniel Podence'nin attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.

Panathinaikos, 41. dakikada Anastasios Bakasetas, 45+2 ve 70. dakikalarda Fotis Ioannidis'in kaydettiği gollerle derbiden 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekipte milli futbolcu Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 59 yapan Panathinaikos, 57 puanlı Olympiakos'u geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

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