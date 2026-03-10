Fatih Terim’den Adana Demirspor mesajı

Fatih Terim, memleketinin takımı Adana Demirspor hakkında değerlendirmelerde bulundu. 5 Ocak Gazetesi’nden Savaş Çokduygulu’ya Bodrum’daki evinden konuşan Terim, kulübün tarihine ve potansiyeline dikkat çekti.

Süper Lig’den düşmesi kesinleşen ve 1. Lig’de -45 puanda bulunan Adana Demirspor’un mevcut durumunun üzücü olduğunu ifade eden Terim, kulübün geçmişten gelen güçlü bir mirasa sahip olduğunu söyledi.

"GEÇMİŞİNDEN GÜÇ ALIYOR"

Adana Demirspor’un büyük bir kulüp olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam şunları söyledi:

“Adana Demirspor öncelikle kendi büyüklüğünün farkına varmalı. Büyük kulüpleri diğerlerinden ayıran en önemli unsurlardan biri tarihidir.

Büyük kulüpler geleceği planlarken geçmişlerinden güç alır. Bu güç Adana Demirspor’da var ve bunu harekete geçirmek gerekir.”

Terim, Adana Demirspor’un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını belirterek Türk sporuna birçok önemli sporcu kazandırmış köklü bir marka olduğuna dikkat çekti.

"ŞEHİR DE ARKASINDA"

Adana şehrinin potansiyeline de değinen Terim, kulübün arkasında güçlü bir şehir desteğinin bulunduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Adana Demirspor’un arkasında yalnızca güçlü bir spor mirası yok. Türkiye’nin sanat, sanayi ve siyaset gibi birçok alanında önemli isimler yetiştiren bir şehrin gücü de bu kulübün arkasında.

Adana futbolunun bugünkü durumuna üzülmeyen kim olabilir? Bu potansiyel hem şehrin yapısında hem de Demirspor’un tarihinde mevcut.”